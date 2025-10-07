BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
Plaza de toros de Medina de Pomar. Ayuntamiento Medina de Pomar

Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha lanzado un aviso a los vecinos para que circulen con precaución y la Guardia Civil informa de que el animal todavía no ha sido localizado y un amplio dispositivo de búsqueda formado por patrullas a pie y en coche, el Seprona con motos y Usecic con drones trabaja para localizarlo

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Martes, 7 de octubre 2025, 19:51

Comenta

Tremendo susto el que han vivido este martes los vecinos de Medina de Pomar, municipio situado al norte de Burgos, al escaparse una vaquilla de un evento taurino celebrado con motivo de las fiestas de la localidad. El animal ha herido a un vecino y continúa desaparecido.

El suceso ha ocurrido a las 12:10 horas cuando el 112 recibía una llamada alertando de que el animal se había escapado y que en su huída había golpeado y herido a un hombre en la calle Diego de Lainez del municipio.

El 112 daba aviso a la policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias sanitarias -Sacyl- que movilizaba una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar el personal sanitario ha atendido a un varón de 48 años que ha sido trasladado posteriormente en ambulancia soporte vital básico al hospital de Burgos.

Es una de las seis vaquillas que iban a participar este martes por la tarde en el Gran Prix organizado por el Ayuntamiento de Medina de Pomar con motivo de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Según informa El Correo se escaparon anoche de los corrales de la plaza de toros portátil en la que estaban guardadas.

Por causas que se desconocen -algunas fuentes apuntan a una gamberrada de los mozos del pueblo-, los animales abandonaron el recinto. Durante el día, han podido devolver al lugar a cinco. Una, por tanto, sigue huida y la buscan para evitar que se produzcan posibles accidentes y daños personales.

Anuncio del Ayuntamiento de Medina de Pomar para que sus vecinos extremen la precaución. BC

La Guardia Civil de Burgos informa de que el animal todavía no ha sido localizado y que trabaja un amplio dispositivo de búsqueda formado por patrullas a pie y en coche, el Seprona con motos y Usecic con drones. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Medina de Pomar ha lanzado un aviso a los vecinos para que extremen la precaución a la hora de circular por el municipio.

