Le pillan conduciendo ebrio y acaba detenido por salir corriendo para huir de la policía en Burgos La Policía Local de Burgos detenía a otro joven unas horas antes como presunto autor de un robo con fuerza

Un joven ha sido detenido en Burgos tras ser interceptado conduciendo ebrio, negarse a hacer la prueba de alcoholemia y huir a pie haciendo caso omiso de las indicaciones de los agentes de la Policía Local.

El suceso tuvo lugar el pasado sábado sobre las 03:45 horas de la madrugada en la calle Camino Casa la Vega, en la confluencia con la calle Loudum. Tras recibir un aviso de la sala de emergencias sobre un accidente con fuga en la calle Duque de Frías, una patrulla de la Policía Local se aproximó al lugar, localizando un vehículo con daños que circulaba por la vía.

Los agentes dieron el alto al turismo con el objetivo de descubrir si era el causante del accidente con posterior fuga. Al hacerlo, detectaron la influencia de bebidas alcohólicas en el conductor, un hombre de 29 años.

Mientras intervenían con el varón pudieron observar que, circulando por la misma vía, se aproximaba otro vehículo con daños de cierta consideración que, al percatarse la presencia policial continuó su marcha hacia la calle Condesa Mencía, donde fue localizado por otra patrulla de la Policía Local.

Pese que el vehículo que se había detenido inicialmente no había estado implicado en el accidente con posterior fuga, al presentarse síntomas claros de encontrarse bajo los efectos bebidas alcohólicas, el conductor fue requerido para realizar la prueba obligatoria.

Tras negarse en repetidas ocasiones, en un momento dado y mientras discutía con otro ocupante del vehículo, emprendió la huida a pie por las zonas ajardinadas en dirección avenida de Castilla y León, desobedeciendo las órdenes de los agentes para que depusiera su actitud.

Finalmente, pese a la fuerte resistencia, el joven fue detenido como presunto autor de los delitos de desobediencia grave y contra la seguridad vial.

Detenido por robo con fuerza en Burgos

El viernes sobre las 9:15 horas de la mañana, los agentes adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana de la Policía Local de Burgos que circulaban por la confluencia de la calle Madrid con la calle Aranda de Duero tuvieron que mediar en una disputa entre dos hombres.

Uno de ellos fue reconocido como el presunto autor de un robo con violencia cometido días atrás, el miércoles 1 de octubre, en un establecimiento de hostelería de la calle Vitoria donde, tras sustraer productos de alimentación, forcejeó con el personal encargado del establecimiento, tirando a una de ellas al suelo.

Ante tales hechos se procedió a la detención de este joven de 19 años, siendo trasladado a calabozos, donde quedó a disposición judicial.