Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl. BC

Un accidente en Miranda deja una mujer herida

El suceso se ha producido en la calle Cid a las 15:25 horas al colisionar dos turismos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:55

Una mujer ha resultado herida este miércoles a primera hora de la tarde en un accidente en Miranda de Ebro. El suceso se ha producido a las 15:25 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión lateral entre dos turismos a la altura del número 19 de la calle Cid.

El alertante solicitaba asistencia sanitaria para una mujer de unos 50 años que presentaba dolor de cuello y ansiedad.

El 112 avisaba a la Policía Local de Miranda de Ebro, a la Policía Nacional y a Sacyl.

