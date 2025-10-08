BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Una ambulancia entra en el hospital Santiago Apóstol de Miranda. Avelino Gómez

Herida una joven en un atropello en Miranda de Ebro

La mujer de 21 años ha sido arrollada por un turismo en la calle Orón a las 15:31 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:22

Una joven ha resultado herida en un atropello ocurrido en Miranda de Ebro. El suceso ha ocurrido al filo de las 15:31 horas, momento en el que el 112 recibía un aviso informando del accidente en la calle Orón de esta localidad de Burgos.

La víctima en este caso es una mujer de 21 años que, según el alertante, presentaba dolor de espalda y sangraba de la cabeza.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Miranda, a la Policía Nacional y a Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar del atropello.

Se trata del tercer suceso de estas características registrado en la provincia en las últimas 24 horas. Este mismo miércoles una niña de siete años resultaba herida en un atropello en Burgos capital.

El martes una mujer era arrollada por un turismo frente al hospital militar también en la ciudad de Burgos.

