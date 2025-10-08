Herido un motorista tras una colisión con un turismo en Miranda de Ebro El varón de 58 años presentaba daños en el hombro y ha tenido que ser atendido

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:11

Un hombre de 58 años ha resultado herido después de que se produjera un accidente de tráfico en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro en la mañana del miércoles 8 de septiembre.

A las 10:37 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca de la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Condado de Treviño a la altura del cruce con la calle Río Ebro.

De inmediato, se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia para atender al motorista.