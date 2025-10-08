BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágen de archivo de una ambulancia. BC

Herido un motorista tras una colisión con un turismo en Miranda de Ebro

El varón de 58 años presentaba daños en el hombro y ha tenido que ser atendido

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:11

Comenta

Un hombre de 58 años ha resultado herido después de que se produjera un accidente de tráfico en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro en la mañana del miércoles 8 de septiembre.

A las 10:37 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca de la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Condado de Treviño a la altura del cruce con la calle Río Ebro.

Noticias relacionadas

Herida una mujer en un atropello en Burgos

Herida una mujer en un atropello en Burgos

Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida

Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida

Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos

Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos

De inmediato, se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia para atender al motorista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida
  2. 2 Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos
  3. 3 Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos
  4. 4 Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos
  5. 5 Herida una mujer en un atropello en Burgos
  6. 6 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
  8. 8 Las obras del nuevo hospital de Aranda superan su ecuador
  9. 9 La historia de la calle principal del barrio de los chamarileros en Burgos
  10. 10 Un corto made in Burgos, seleccionado para el festival Rueda con Rueda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un motorista tras una colisión con un turismo en Miranda de Ebro

Herido un motorista tras una colisión con un turismo en Miranda de Ebro