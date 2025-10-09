Dos accidentes simultáneos en Burgos dejan a un conductor atrapado y a un motorista herido A las 07:48 horas, un hombre quedó atrapado tras un accideante de furgoneta en la AP-1, mientras que un motorista resultó herido en una colisión con un turismo en el kilómetro 20 de la BU-800

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 9 de octubre 2025, 09:32 Comenta Compartir

Dos personas resultaron heridas a primera hora de la mañana de este jueves, 9 de octubre de 2025, en Burgos, en accidentes que ocurrieron simultáneamente en diferentes puntos de la provincia.

A las 7:48, el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió sendas llamadas alertando de dos sucesos. En el primero, se informaba de un accidente de una furgoneta en el kilómetro 47 de la AP-1, sentido Vitoria, cuyo conductor, un hombre de unos 58 años, había quedado atrapado en el vehículo.

El 1-1-2 dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó un equipo médico de Briviesca y una ambulancia de soporte vital básico. El conductor fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

A la misma hora, el 1-1-2 recibió otra llamada por una colisión entre un turismo y una moto en el kilómetro 20 de la BU-800, donde resultó herido un motorista de 66 años que se quejaba de dolor en el hombro.

Se avisó a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que envió un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico. El hombre fue atendido en el lugar y trasladado al hospital correspondiente.