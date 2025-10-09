Herido un joven en un aparatoso accidente en la N-122 en Burgos La colisión entre un camión y un turismo se ha producido en el kilómetro 257 a las 18:05 este jueves

Gloria Díez Burgos Jueves, 9 de octubre 2025, 19:09

Un aparatoso accidente con un camión y un turismo implicados ha obligado a cortar de forma parcial un tramo de la N-122 en sentido Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido este jueves a las 18:05 de la tarde en el kilómetro 257, en el término municipal de Vadocondes.

El 112 recibía una llamada informando de la colisión entre un camión y un coche e indicando que los vehículos estaban obstruyendo la vía. El alertante solicitaba asistencia para un joven que se hallaba atrapado dentro del turismo. Desde la sala de emergencias se daba aviso a la Guardia Civil de Burgos, a los bomberos y a Sacyl, que enviaba asistencia sanitaria al lugar.

Finalmente, los bomberos no han tenido que intervenir dado que el herido ha podido salir por su propio pie del turismo. La ambulancia ha atendido al herido, un joven de 27 años, que según informa el 112 presentaba dolor de espalda.

La Guardia Civil de Burgos trabaja en la zona para regular la circulación hasta que se pueda restablecer el tráfico.