BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los servicios sanitarios solo han podido confirmar la muerte del varón,

Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes

El varón, de unos 50 años, participaba en la BTT este domingo en esta localidad de Burgos y los sanitarios no han podido hacer nada para reanimarle

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:45

Comenta

Un corredor ha muerto este domingo por la mañana cuando participaba en la prueba deportiva BTT de la Demandasaurus en Salas de los Infantes, Burgos.

El varón, de unos 50 años, se ha desvanecido repentinamente y los servicios sanitarios no han podido hacer nada para reanimarle. La prueba deportiva ha sido suspendida.

Noticias relacionadas

Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático»

Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático»

Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos

Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos

La noticia se ha propagado rápidamente por la localidad y los vecinos y participantes de esta popular prueba deportiva se encuentran impactados por el trágico suceso.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático»
  2. 2 La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos
  3. 3 Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos
  4. 4 Detrás de los traslados de presos en Burgos: «Lo han intentado, pero en 18 años nadie se ha fugado»
  5. 5 Detenido un hombre en Burgos que robó en un coche tras reventar la luna con un extintor
  6. 6 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  7. 7 ¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?
  8. 8 Por qué es tan difícil alquilar en el medio rural de Burgos: de la desconfianza a las casas por reformar
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 11 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes

Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes