Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes El varón, de unos 50 años, participaba en la BTT este domingo en esta localidad de Burgos y los sanitarios no han podido hacer nada para reanimarle

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 12 de octubre 2025, 14:45 | Actualizado 15:23h. Comenta Compartir

Un corredor ha muerto este domingo por la mañana cuando participaba en la prueba deportiva BTT de la Demandasaurus en Salas de los Infantes, Burgos.

El varón, de unos 50 años, se ha desvanecido repentinamente y los servicios sanitarios no han podido hacer nada para reanimarle. La prueba deportiva ha sido suspendida.

La noticia se ha propagado rápidamente por la localidad y los vecinos y participantes de esta popular prueba deportiva se encuentran impactados por el trágico suceso.

