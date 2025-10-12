BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Entrada a Salas de los Infantes por la N-234. BC

Luto oficial en Salas de los Infantes por la muerte de un participante de la Demandasaurus

El Ayuntamiento ha cancelado los actos oficiales hasta el martes y celebrará un minuto de silencio este lunes a las 12 horas en la plaza Jesús Aparicio

Burgos

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:58

El Ayuntamiento de Salas de los Infantes ha decretado un día de luto oficial por la muerte de un participante de la carrera BTT en la popular cita deportiva Demandasaurus que se celebraba este domingo en la localidad.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Salas, Ada Marcos, a través de un bando emitido tras la celebración de un pleno extraordinario para la aprobación de esta iniciativa. El Ayuntamiento ha suspendido todos los actos programados hasta el martes 15 de octubre y las banderas onearán a media asta en los edificios municipales.

Además, se ha convocado un minuto de silencio este lunes a las 12 de la mañana en la plaza Jesús Aparicio para trasladar las condolencias, la solidaridad y el respeto por parte del Ayuntamiento y de los vecinos de Salas a la familia y allegados del hombre fallecido en la prueba deportiva. También trasladan en su comunicado el agradecimiento a los voluntarios, servicios sanitarios y compañeros de carrera que prestaron su ayuda a la víctima.

Noticias relacionadas

Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático»

Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos

Detenido un hombre en Burgos que robó en un coche tras reventar la luna con un extintor

El suceso se producía instantes antes de las 11.54 horas de la mañana, cuando los Servicios de Emergencias 1-1-2 recibían el aviso de que un hombre que participaba en la prueba BTT de la Demandasaurus se encontraba indispuesto y que requería de asistencia sanitaria urgente.

Se daba aviso a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que movilizaba un helicóptero medicalizado. A pesar de los intentos del dispositivo preventivo y del personal sanitario del helicóptero por reanimar al varón, finalmente ha fallecido.

El suceso ha causado gran conmoción entre los participantes de la prueba deportiva, que quedaba suspendida, y también entre los vecinos de Salas, que se encuentran impactados por lo ocurrido.

