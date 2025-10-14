Herida una joven tras un choque de un turismo con una motocicleta en Miranda La colisión tenía lugar alrededor de las cinco de la tarde en la ciudad de la provincia de Burgos de Miranda de Ebro

Adrián Miguel Ruiz Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 18:04 Comenta Compartir

Una mujer de unos 18 años ha resultado herida en la tarde de este martes 14 de octubre como resultado de una colisión entre una motocicleta y un turismo en Miranda de Ebro.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varias llamadas desde las 17.04 horas alertando del choque en una rotonda de la Avenida de Europa de la localidad burgalesa, a la altura del número 40 de la misma.

Ante los hechos, se desplazan al lugar la Policía Local de Miranda de Ebro, el Cuerpo Nacional de Policía de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado diferentes recursos a la zona.