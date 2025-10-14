BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la red ferroviaria de Burgos
Estación de Rosa Manzano, en Burgos. BC

Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la red ferroviaria de Burgos

Un tren proveniente de Murcia con destino a la capital burgalesa tuvo que detenerse en Segovia

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Martes, 14 de octubre 2025, 13:02

El arrollamiento de una persona «en un punto de paso no autorizado» entre las localidades vallisoletanas de Olmedo y Valdestillas ha provocado retrasos en diferentes trayectos ferroviarios. Uno de ellos se dirigía a Burgos, proveniente de Murcia Del Carmen, la estación de trenes de la localidad mediterránea.

El accidente ha tenido lugar sobre las diez de la mañana de este martes por causas que están bajo investigación. En estos instantes, el tren se encuentra parado en el citado punto, a la espera de que las autoridades competentes autoricen continuar con la ruta.

Una veintena de trenes se han visto afectados directamente por este hecho, entre los que se encuentra el tren de Alta Velocidad número 5763, que cubre la ruta entre Burgos y Murcia. El tren, que salió a las 6.27 horas, se detuvo en Segovia debido a las incidencias a las 10.01, según informa el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde su cuenta de X.

Después de estar detenido en la capital segoviana durante once minutos, puso de nuevo su marcha tras recibir el visto bueno por parte de las autoridades competentes. Finalmente, el tren alcanzó la estación burgalesa con esos minutos de retraso, aunque hay otros trayectos que aún se encuentran interrumpidos en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, tal y como señala Adif.

