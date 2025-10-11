El tramo cuarto del Bulevar de Burgos se encarece en 450.000 euros por las canalizaciones de energía y drenajes El modificado no va a superar el 20% y se sigue confiando en que la obra se termina de antes de finales de año

Julio César Rico Burgos Sábado, 11 de octubre 2025, 20:05 | Actualizado 20:10h.

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, informaba la semana pasada de que el tramo cuarto del Bulevar se va a encarecer en torno a 450.000 euros. La junta de Gobierno daba el visto bueno al inicio del procedimiento para modificar el contrato del proyecto de urbanización de este tramo que está en ejecución.

Ballesteros destacaba que la previsión es que esté finalizada esta obra antes de que termine este año y tiene que ver fundamentalmente con cinco aspectos del proyecto inicialmente previsto y por el cual ahora se inicia el trámite para su modificación. y con un grado de ejecución que supera el 90%. La empresa adjudicataria ha solicitado un incremento de los precios en una actuación

Estos aspectos son le necesidad de realizar un drenaje que no se había detectado previamente, y que se ha indicado que debe hacerse así por la Confederación Hidrográfica Del Duero (CHD). También por la necesidad de contener una edificación colindante a este tramo que se encuentra en suelo urbanizable. Además, por la aparición de capas del firme con una composición y capacidad que estaba considerada inferior a lo previsto en el estudio geotécnico. También porque se sustituye y se prevé incluir la sustitución del alumbrado en el tramo del Boulevard del ferrocarril que termina en la calle Villadiego y que incluirá lámparas LED para mejorar la eficiencia energética, y por la necesidad de modificar el trazado de un tramo de canalizaciones, de Adif y de Iberdrola.

Además, en la última Junta de Gobierno local de Burgos se ha dado autorización para el nombramiento de los miembros la Mesa de Contratación del procedimiento para la enajenación mediante subasta pública de parcela TE05 Variante Ferroviaria del Sector S-29.07 Antigua Estación. Y el nombramiento de los componentes de la Mesa de Contratación, del procedimiento para la enajenación mediante subasta pública de la parcela no 28 del Sector S-26 Polígono Villalonquéjar IV en Burgos.

En ambos casos se va a proceder a la subasta pública de estas dos parcelas. El área de Urbanismo se encargará «de todo lo relativo a la tramitación y al procedimiento de subasta pública», mientras que la Sociedad de Promoción ProBurgos se encargará de la comercialización.