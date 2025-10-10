Quintanadueñas se suma a los 50 nuevos puntos de recarga del bus urbano Además de recargar la tarjeta en estos espacios, también se puede hacer a través de la página web y de la aplicación móvil

Julio César Rico Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Todo lo malo que trajo consigo el problema económico con Prepay, la anterior empresa que gestionaba las tarjetas de autobús urbano, se ve compensado con las nuevas acciones emprendidas por el Servicio de Movilidad y Transportes (SMyT) del Ayuntamiento de Burgos. Desde esta semana ya funcionan 50 nuevos puntos de recarga de las tarjetas. A ellos se suma también una población del área metropolitana de la capital, como es Quintanadueñas, que también tendrá un punto de acceso.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha anunciado que los nuevos puntos de recarga están ubicados en las calles carretera de Arcos, Nuestra Señora de Belén, paseo de las Fuentecillas, calle de la Merced, Fray Esteban de la Villa, Nuestra Señora de Belén, Las Claustrillas, Santa Clara, San Pablo, Concepción, Andrés Martínez Zatorre, Calle San Pedro Cardeña, Alonso Martínez, Sombrerería, Travesía del Mercado, Arco de San Juan, Vitoria, Santander, El Morco, Avenida de Cid, Diego Laínez, Reyes Católicos, Federico Olmeda, Condesa Mencía, Comuneros de Castilla, Vicente Aleixandre, Mérida, Nuestra Señora de Fátima, Pablo Casals, Plaza Cádiz, Esteban Sáez Alvarado, Poza, Juan XXIII, Constitución, San Roque, Juan Ramón Jiménez, Francisco Grandmontagne, Federico García Lorca, glorieta Luis Braille y avenida Derechos Humanos.

Estos puntos de recarga han estado en pruebas durante esta semana y siguen funcionando con normalidad. A estas ubicaciones se suman las recargas «de manera digital, bien a través de la propia web o la aplicación móvil».

Barriada ha explicado, además, que el SMyT ha renovado el Certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, en su nivel medio. Según ha definido, se trata de un marco normativo a partir del cual «se garantizan ámbitos como la confidencialidad o la integridad de los datos» y la disponibilidad de los mismos.

De esta manera, ha señalado el concejal de Movilidad, mejora la reputación del Ayuntamiento en el ámbito de la calidad de los servicios. Además, ha precisado que en España solo hay otros 15 municipios que han logrado este certificado que Burgos ya obtuvo en el año 2023

Para el Consistorio, este certificado es un «hito de seguridad que se enmarca dentro de la estrategia» que sigue el equipo de Gobierno para ofrecer mejor los servicios y «que la ciudadanía los valore de esta manera». En esta concesión del certificado ha tenido una importante tarea el Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Burgos, a quien ha felicitado el edil por todo el trabajo realizado en estos meses.