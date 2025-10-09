Burgos se plantea tres alternativas a la rechazada incineradora del CTR de Cortes Todo pasa por llevar el residuo al vertedero de Abajas, a una planta de biometanización de Valladolid, o al futuro centro de incineración regional

Julio César Rico Burgos Jueves, 9 de octubre 2025, 15:54

El área de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos se plantea tres posibles alternativas donde depositar los residuos de la fracción no reciclable que genera la ciudad. Hace unos meses, tras la presión vecinal, el Ayuntamiento desistió de la construcción de una planta incineradora en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR). Tras esa decisión llega la necesidad de determinar donde llevar esa fracción.

El concejal de Sanidad y Medio Ambiente, Carlos Niño, ha asegurado que maneja tres opciones. Las posibilidades son pocas y solamente pasan por llevar los residuos al «vertedero de Abajas», lo que ocurre en la actualidad; y en un futuro trasladarlos a una «planta de biometanización de Valladolid; o depositarlos en el futuro centro que albergue una planta incineradora» de ámbito regional.

La primera de las posibilidades es la que tiene más reticencias. Niño ha asegurado que es la opción «más sencilla», pero es la que conllevaría también más problemas en el futuro por las «restricciones normativas».

Las otras dos son más lejanas, sobre todo la de llevarlos a una planta incineradora de carácter autonómico, porque aún no se ha determinado ni siquiera el lugar donde se va a ubicar. En cualquier caso, llevar la basura al vertedero «es la última opción», ha reconocido. Respecto a la posibilidad de llevar la basura a la planta de biometanización de Valladolid es una opción que «otras ciudades también se están planteando», ha dicho

En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada este jueves, se ha aprobado el proyecto y «asignación de los directores de obra para la parte de afino y tratamiento de la fracción orgánica no reciclable de tratamiento», ha asegurado Niño. Esta obra se va a llevar a cabo en el CTR de Burgos. El concejal ha precisado que no es una obra sencilla y que tiene varios contratos, el primero de ellos sobre maquinaria móvil por un valor de 1,1 millones de euros.

La pasada semana también se certificó otro contrato menor por un importe de 41.377,20 euros «para la preparación de las soleras y los suelos del CTR para el inicio de las obras». El tercer contrato, hace referencia a la fracción orgánica del contenedor marrón, la parte de afino». Ya está adjudicado y en este mes empezarán las obras, ha asegurado Niño. El importe de este contrato es 1.774.489,26 euros.

Quedará solamente el resto de la maquinaria, las prensas, los separadores óptica y otros elementos de gran tamaño que van a suponer «una inversión de 12,8 millones de euros», ha indicado Niño.