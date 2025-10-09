BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El PP abandonó la sesión de la comisión y se refugió en Alcaldía. JCR

Ayala se pensará acudir o no a declarar en la comisión de investigación sobre las gastronetas

Tras la salida de los ediles del grupo del PP de la comisión de investigación y la firme decisión de no regresar a la misma, los trabajos van a proseguir solo con los grupos de la oposición

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Vox y PSOE, que se han quedado solos en la comisión de investigación de las gastronetas tras la salida precipitada protagonizada ayer por los cuatro ediles del PP, tienen claro que la alcaldesa, Cristina Ayala, debe ser llamada a declarar. La regidora, mientras tanto, ha asegurado que cuando la citen se planteará «qué hacer».

Ayala siente PSOE y Vox la están «persiguiendo» a ella y a su grupo, que sufre «una especie de lapidación» e insiste en que «no hay ni la más mínima ilegalidad ni irregularidad». Lejos de ello, ha aludido a que «se está intentando generar una cuestión que no corresponde a la realidad». Y se basa en que «el secretario municipal y el letrado» del Ayuntamiento no hacen más que «desmentir al PSOE, que hace pinza con Vox», asegurando que «no hay ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad».

Desde las filas 'populares' se afirma que en la sesión celebrada este miércoles se demostró que «no han existido gastronetas» en los lugares en los que estaba previsto ubicarlas y que por tanto «no existe caso».

Después de la convulsa sesión de ayer, lo único que queda claro es que la comisión va a continuar y lo va a hacer sin la presencia del Grupo Popular. En este sentido, Ayala ha calificado de «pantomima» lo que se ha tratado hasta ahora en la comisión.

Este órgano investiga la ubicación de gastronetas en eventos de ciudad y hasta qué punto pudo tener influencia en ello la actuación del extrabajador eventual del PP, Francisco Salvador, que presentó su dimisión en el mes de julio pasado.

En este sentido, Ayala ha afeado al grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento que solo «le preocupe» que ella vaya a declarar en la comisión de investigación. Y todo, dice, con la intención de «barrer los dos años de gobierno exitosos» que ha tenido el PP al frente del Ayuntamiento de Burgos.

Insultos

La regidora ha subrayado que la comisión de investigación está realizando pesquisas «sobre algo que no ha existido». Y ha calificado de «gravísimos» los insultos que desde la bancada socialista se han dirigido a la presidenta de la comisión, la 'popular' Yolanda Barriuso.

Para Ayala, el tono utilizado por los portavoces socialistas en la comisión de investigación «es impresentable». «Se insulta a los concejales y lo hacen siempre los mismos», ha zanjado.

