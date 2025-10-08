BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Un momento de la comisión de este miércoles. JCR

El abandono del PP de la comisión de las gastronetas es la respuesta a la «farsa» en la que la «han convertido» PSOE y Vox

Por su parte, el PSOE entiende que es un ataque a las decisiones del Pleno y que con su retirada intentan evitar que comparezca la alcaldesa Cristina Ayala

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:52

Comenta

El grupo municipal Popular ha explicado que ha decidido abandonar la comisión de investigación sobre las gastronetas porque «la obsesión de la alianza del PSOE con Vox para enfangar» ha llevado a sus concejales al «ridículo máximo» y solo les preocupa el «show». La presidenta de la comisión, Yolanda Barriuso, ha explicado que el órgano de control al equipo de gobierno «es el Pleno». Y ha considerado que la comisión es una «pérdida de tiempo».

Barriuso entiende que PSOE y Vox han convertido esta comisión «en un auténtico circo» desde el principio con el único propósito de sembrar la sospecha en la gestión del equipo de Gobierno». Abunda en que todo ello con «gravísimas acusaciones infundadas», que solo responden a las «fabulaciones». Ha apuntado que desde el equipo de Gobierno se ha remitido «toda la información» que ha solicitado más de 200 expedientes en una muestra más de «transparencia». Sin embargo, desde las filas del PSOE y Vox se ha afeado que sólo se les ha presentado «una nota informativa».

Para el PP, la comisión se ha demostrado «una pantomima, una farsa» y califican la actuación del PSOE «de muy preocupante» con concejales que se han limitado a intervenir con el único fin de «retorcer la verdad» e «insultar» a la presidenta.

También ha acusado a los socialistas de verter opiniones políticas y no jurídicas en la comisión y que desde Secretaría General han tenido que corregirles en varias ocasiones. Barriuso también ha afeado al PSOE y a Vox que pongan entredicho la labor que realizan los trabajadores eventuales y ha señalado que fue Daniel de la Rosa, cuando era alcalde, el que fijó las atribuciones de este personal con un decreto de alcaldía.

La postura del PSOE

El viceportavoz del PSOE, Josué Temiño, ha calificado la actitud del PP como «desprecio al Pleno y a los vecinos de Burgos». Entiende que la maniobra del equipo de Gobierno es «obstruir» y dejar a la comisión «en un limbo». Según han explicado los socialistas, la intención del equipo de gobierno es que Ayala no acuda a declarar a la comisión.

Sin embargo, para la concejala Blanca Carpintero «no han conseguido su objetivo», porque el PSOE va a seguir reclamando «a la señora Ayala que declare».

Ha apuntado que en el contexto de una comisión de investigación, «cualquier ciudadano» intuye que lo que se está haciendo es «investigar unos hechos» para que todo el mundo tenga «la garantía de que las instituciones hacen su trabajo correctamente».

Para la socialista «hoy ha sido el culmen del esperpento», que ha empezado con la imposibilidad de «acceder a la documentación» solicitada, que nadie puede consultar a pesar de pedirlo y en lugar de hacer posible la «labor de oposición», se encuentran «con un abroncamiento constante de esta señora» en la que va recurriendo «artimañas y la última ha sido la de esta mañana».

Para concluir que el PP asume el papel de «obstruir la labor de que los ciudadanos conozcan la verdad de la gestión diaria» de este Ayuntamiento.

