Saltando Charcos lleva sus demandas al Pleno de Burgos con un gran apoyo vecinal La asociación se ha reunido en asamblea con vecinos del barrio de Gamonal para poner en común la situación que viven y plantear acciones que mejoren su estado actual, como una recogida de firmas

Cuando una organización cuenta con el apoyo de todo un barrio, del tejido asociativo, de los padres de los chicos y chicas con los que trabajan y entre todos sienten unidad, es fácil que las propuestas surjan, sean efectivas o al menos busquen serlo, y entre todos hagan comunidad para salvar un trabajo eficaz con los jóvenes.

La asociación Saltando Charcos llamaba a la participación ciudadana en una cita que ha tenido lugar este viernes 3 de octubre en la plaza nueva de Gamonal y en la que se han congregado dos centenares de personas. El impulsor de la iniciativa, Oscar Caballero, ha subrayado que lo interesante de esta cita es que se hayan generado iniciativas y propuestas

Una de ellas es acudir al pleno municipal del 17 de octubre, para plantear una pregunta a la alcaldesa, Cristina Ayala, y aprovechar para intentar ayudar a otros colectivos o asociaciones que se encuentran en una situación similar a Saltando Charcos. Caballero ha puesto de manifiesto que situaciones como la que les afectan están empezado a salir de repente, y es algo que preocupa a la sociedad de Burgos.

Saltando Charcos no está sola

La idea que ha salido en la asamblea, es que los promotores de Saltando Charcos no estén solos en la sesión del pleno, en la que formular la pregunta, y que puedan ser acompañados por personas, padres de chavales y chavalas y gente que siente muy cerca la acción de la asociación.

Una segunda iniciativa que también ha salido en la asamblea es la propuesta que ha realizado una persona para intentar recoger firmas de gente del barrio en apoyo a Saltando Charcos. Estas firmas se recogerán a través de la plataforma change.org o a través de las tradicionales hojas, donde poner la firma y el DNI.

Convenio

La asociación Saltando Charcos no pudo abrir sus puertas este mes de septiembre debido a la falta de presupuesto. La semana pasada, la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, aseguró que el pago de las mensualidades que debía el Ayuntamiento por el convenio suscrito con la asociación estaba «en trámite y en curso».

Servicios Sociales ha procedido a iniciar el procedimiento para abonar cinco mensualidades del total que adeudaba a la Asociación Saltando Charcos. Se han abonado 5.255 euros por cada uno de los cinco meses agrupados en dos facturas.

En total 26.275 euros que se corresponden a los meses de enero a mayo. Aún quedan por abonar otros dos meses, junio y julio. La factura de esos dos meses ascendería a otros 10.110 euros.

Del Campo también aseguró que los nuevos pliegos estaban «ya revisados por parte de Asesoría Jurídica» y se pondrán en licitación. Pero desde la Asociación Saltando Charcos ya se ha alertado de que puede volver a repetirse que se quede desierto el concurso, si no hay una mejora económica. En cualquier caso, «sea con el ayuntamiento, sin él, intentaremos sacarlo adelante», se comprometía.

El mismo Oscar Caballero ha asegurado que las chicas y chicos de la asociación están bien, deseando trabajar sin embargo, asimilarán el problema «cuando llegue el invierno y se den cuenta de que no tiene nada que hacer y no abrimos» porque todavía con el buen tiempo se puede «tirar del recurso de la calle, que es muy fácil», ha lamentado.