Polideportivo Carlos Serna. BC

El nuevo suelo del polideportivo Carlos Serna de Capiscol será realidad este invierno

El suministro y colocación de este pavimento deportivo está fijado en 136.152 euros y tiene un plazo de 42 días

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 7 de octubre 2025, 07:24

Comenta

El Ayuntamiento de Burgos va a proceder a renovar el suelo del polideportivo Carlos Serna, en Capiscol. Para ello ha realizado una reserva presupuestaria de 136.152 euros y tiene un plazo de ejecución de 42 días tras la firma del contrato. La empresa que se haga cargo suministrará el material deportico y lo colocará en el tiempo fijado.

Además, se incluyen los trabajos de retirada de pavimento actual, la preparación de solera, el marcaje de los campos de juego y el tratamiento y la eliminación de los residuos generados. Todo en un contrato mixto de suministro e instalación, donde prevalece el área de suministro.

Los trabajos de reparación y preparación de la solera incluyen la reparación de grietas, la limpieza y el pulido del pavimento para la retirada de imperfecciones y de restos de cola y suciedades y la aplicación de pasta alisadora.

El suelo tiene una pista de 40 x 20 metros y se realizará de color azul claro a excepción de las zonas de área, que serán de color negro, junto con el perímetro exterior, la zona de banquillos y la entrada de los almacenes. La nueva pista deberá pasar la homologación fijada para los partidos de balonmano y fútbol sala.

Para el barrio

Han pasado más de 30 años desde que el Ayuntamiento de Burgos decidiera construir un polideportivo en Capiscol para dar servicio a la actividad deportiva del barrio. Otra instalación cercana, el Silo, era usada por colectivos del barrio y del colegio cercano. Pero su estado era muy mejorable, con continuas goteras y condensación persistente. Así que la solución pasaba por la mejora del Silo y la construcción del Carlos Serna.

Durante muchos años fue conocido como el polideportivo de balonmano dado que era la disciplina deportiva que se practicaba mayoritariamente en este recinto. Además, las características del suelo y las dimensiones lo recomendaban. Posteriormente albergó todos los deportes posibles. Y se terminó por reconocer la figura de Carlos Serna como una persona impulsora del deporte y como justo homenaje a su trayectoria.

Hace dos años se acometieron obas de reparación de la cubierta; la actuación la llevó a cabo la empresa Favelli SL por de 318.128 euros.

