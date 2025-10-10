BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
Imagen de archivo de Benteler Burgos. Ricardo Ordóñez / ICAL

Benteler Burgos esquiva la huelga tras pactar el nuevo convenio

El comité de empresa y la dirección de la planta de Villalonquéjar alcanzan un acuerdo que incluye mejoras salariales del 18% acumuladas en tres años

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:59

Comenta

No habrá huelga en Benteler Burgos. El comité de empresa ha decidido hoy suspender las movilizaciones que había previsto días atrás en la planta de Villalonquéjar tras alcanzar un acuerdo con la dirección de la empresa para la firma del nuevo convenio.

Después de una decena de infructuosas reuniones mantenidas en los últimos meses, la representación sindical decidió esta semana dar un paso al frente y convocar movilizaciones. Sobre la mesa se llegó a poner la posibilidad de huelga indefinida a partir del próximo 15 de octubre si no se alcanzaba un acuerdo con la dirección.

Un acuerdo que finalmente ha llegado, con el consenso de todos los representantes sindicales, a ultima hora de la mañana de este viernes. Ya ayer, ambas partes comenzaron a acercar posturas con la mediación del Serla, aunque ese encuentro se cerró sin acuerdo. Y este viernes, de nuevo con la mediación del Serla, ambas partes han acabado llegando a un punto de encuentro en Burgos.

A grandes rasgos, el preacuerdo alcanzado contempla la firma de un convenio con tres años de vigencia (2025, 2026 y 2027) con un incremento salarial medio acumulado del 18% durante ese periodo, teniendo en cuenta el sueldo base y diferentes pluses. Se cumple así uno de los principales caballos de batalla del comité de empresa, que desde el principio de la negociación exigió mejoras salariales tras la congelación aplicada en el anterior convenio.

Además, el pacto incluye otros aspectos de carácter social solicitados por el comité que la próxima semana serán detallados a la plantilla en la asamblea.

