La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio Tras varios meses de negociaciones sin acuerdo con la dirección, el comité de empresa prepara ya la convocatoria de huelga a partir del próximo 15 de octubre

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:18

El comité de empresa de Benteler Burgos amenaza con convocar una huelga indefinida en caso de no alcanzar en los próximos días un acuerdo con la dirección a respecto del nuevo convenio tras varios meses de negociaciones infructuosas.

El anterior pacto de empresa caducó a finales del año pasado y, según explican desde el comité, las conversaciones abiertas para su renovación están estancadas «después de más de diez reuniones».

En este sentido, Chomin López, presidente del comité de empresa, apunta que la dirección de la empresa continúa cerrándose en banda a respecto de la actualización salarial, el principal punto de conflicto en las negociaciones. Y es que, el complicado contexto en el que se negoció el anterior pacto de empresa llevó a la plantilla a aceptar una congelación salarial que se ha prolongado durante los últimos tres años.

Esa circunstancia ha hecho que los trabajadores hayan perdido «un importante poder adquisitivo» que, a juicio de la plantilla, «es hora de recuperar, al menos en parte». «Hace tres años, los trabajadores hicimos un esfuerzo. Ahora le toca a la empresa. Es una pretensión justa» que «nos piden los propios trabajadores», señala López al tiempo que insiste en que la factoría de Villalonquéjar cuenta con cargas de trabajo suficientes.

De hecho, subraya, en los últimos meses se están ejecutando horas extras los fines de semana para cumplir con los pedidos de fábricas de montaje como Volkswagen o Mercedes, dos de los principales clientes de Benteler Burgos.

Así, y a la vista de todo este contexto, el comité de empresa ha decidido dar un paso al frente, convocando concentraciones y poniendo sobre la mesa la posibilidad de huelga a partir del próximo día 15 de octubre. Huelga que, llegado el caso, podría ser «indefinida». «No nos gustaría, pero si no queda más remedio la haremos indefinida», explica López.

Su desarrollo, en todo caso, dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo en las próximas jornadas. De momento, este mismo jueves se sentarán en la mesa de mediación del Serla para intentar acercar posturas.

