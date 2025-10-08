BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del interior de la fábrica de Benteler Burgos. BC

La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio

Tras varios meses de negociaciones sin acuerdo con la dirección, el comité de empresa prepara ya la convocatoria de huelga a partir del próximo 15 de octubre

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:18

Comenta

El comité de empresa de Benteler Burgos amenaza con convocar una huelga indefinida en caso de no alcanzar en los próximos días un acuerdo con la dirección a respecto del nuevo convenio tras varios meses de negociaciones infructuosas.

El anterior pacto de empresa caducó a finales del año pasado y, según explican desde el comité, las conversaciones abiertas para su renovación están estancadas «después de más de diez reuniones».

En este sentido, Chomin López, presidente del comité de empresa, apunta que la dirección de la empresa continúa cerrándose en banda a respecto de la actualización salarial, el principal punto de conflicto en las negociaciones. Y es que, el complicado contexto en el que se negoció el anterior pacto de empresa llevó a la plantilla a aceptar una congelación salarial que se ha prolongado durante los últimos tres años.

Noticias relacionadas

Aciturri y Sonaca sellan en Valladolid la creación de un gigante aeroespacial

Aciturri y Sonaca sellan en Valladolid la creación de un gigante aeroespacial

Burgos cierra un buen septiembre con 120 parados menos

Burgos cierra un buen septiembre con 120 parados menos

«Espero que podamos arreglar la fractura que ha habido en FAE»

«Espero que podamos arreglar la fractura que ha habido en FAE»

La falta de relevo pone en riesgo la continuidad de cientos de negocios en Burgos

La falta de relevo pone en riesgo la continuidad de cientos de negocios en Burgos

Esa circunstancia ha hecho que los trabajadores hayan perdido «un importante poder adquisitivo» que, a juicio de la plantilla, «es hora de recuperar, al menos en parte». «Hace tres años, los trabajadores hicimos un esfuerzo. Ahora le toca a la empresa. Es una pretensión justa» que «nos piden los propios trabajadores», señala López al tiempo que insiste en que la factoría de Villalonquéjar cuenta con cargas de trabajo suficientes.

De hecho, subraya, en los últimos meses se están ejecutando horas extras los fines de semana para cumplir con los pedidos de fábricas de montaje como Volkswagen o Mercedes, dos de los principales clientes de Benteler Burgos.

Así, y a la vista de todo este contexto, el comité de empresa ha decidido dar un paso al frente, convocando concentraciones y poniendo sobre la mesa la posibilidad de huelga a partir del próximo día 15 de octubre. Huelga que, llegado el caso, podría ser «indefinida». «No nos gustaría, pero si no queda más remedio la haremos indefinida», explica López.

Su desarrollo, en todo caso, dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo en las próximas jornadas. De momento, este mismo jueves se sentarán en la mesa de mediación del Serla para intentar acercar posturas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos
  2. 2 Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida
  3. 3 Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos
  4. 4 Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos
  5. 5 Herida una mujer en un atropello en Burgos
  6. 6 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
  8. 8 Las obras del nuevo hospital de Aranda superan su ecuador
  9. 9 Un corto made in Burgos, seleccionado para el festival Rueda con Rueda
  10. 10 La historia de la calle principal del barrio de los chamarileros en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio

La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio