Urgente Muere un corredor y dos resultan heridos en una caída masica de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
Un tren de Renfe en la estación de tren de Miranda de Ebro. A. Gómez

Programan 245 autobuses por obras de Adif en Miranda tras registrarse incidencias

Renfe acometerá durante un mes una actuación urgente después de varios problemas registrados esta semana

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:22

Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación de Miranda de Ebro, una actuación que durará aproximadamente un mes y que obligará al corte del servicio ferroviario en el tramo entre la localidad burgalesa y Logroño.

La actuación se va a acometer de manera urgente después de varias incidencias registradas esta semana y que ha provocado diversos retrasos en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto. Estos trabajos van a permitir aumentar la fiabilidad de la línea en ese tramo y mejorar la puntualidad de los trayectos que unen actualmente Madrid y País Vasco.

De esta forma, los trayectos que unen Madrid y La Rioja tendrán que realizar, necesariamente, una parte de su itinerario por carretera. Concretamente, Adif cortará desde este fin de semana el tramo entre Miranda de Ebro y San Felices, obligando a realizar por carretera el trayecto desde Miranda hasta Logroño.

De todas las actuaciones previstas durante este corte, Adif va a priorizar las que afectan a la Bifurcación La Rioja para tratar de que el corte del servicio ferroviario de los trenes que llegan a Logroño dure el menor tiempo posible.

A consecuencia de estos trabajos de mejora y acondicionamiento, Renfe modificará los siguientes servicios e incorporará más de 245 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros en los tramos afectados durante el próximo mes.

El servicio Bilbao-Barcelona se verá afectado por los trenes 437 Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15.18)-Barcelona (22.13). La solución pasar por circular en tren entre Logroño y Barcelona y se trasbordará a tres autobuses de 50 plazas en el trayecto Bilbao Logroño.

El servicio Barcelona-Bilbao, con el tren 438 Barcelona (8.50)-Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15.44), se realizará con la circulación normal entre Barcelona y Logroño y se trasbordará a otros tres autobuses en el trayecto Logroño-Bilbao.

El servicio Madrid-Miranda-Logroño afectará al tren 4687 Madrid (8.40)-Logroño (12.41), que obligará al viaje habitual en ferrocarril en Madrid y Miranda, donde se trasbordará a un autobús para ir hasta Logroño. También ocurrirá lo mismo en el lado inverso con el convoy 4786 Logroño (16.12)-Madrid (20.15).

