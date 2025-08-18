Miranda de Ebro impulsa la labor de Autismo Burgos con más de 10.000 euros El Ayuntamiento de la ciudad burgalesa ha suscrito un convenio con la asociación para la realización de distintas actividades

Celia Miguel Miranda de Ebro Lunes, 18 de agosto 2025, 13:15 Comenta Compartir

Miranda de Ebro sella su compromiso con Autismo Burgos. En la mañana de este lunes, 18 de agosto, el consistorio mirandés y la asociación burgalesa han suscrito un convenio por el cual la administración local aportará cerca del 40 por ciento de un presupuesto para la ejecución de un proyecto destinado a «mejorar la atención a las personas con trastornos del espectro autista».

Así se precisa desde el Ayuntamiento de la ciudad del Ebro que, concretamente, destinará 10.120,95 euros a la entidad. Un montante que contribuirá de manera significativa a la realización de las actividades enmarcadas en un programa presupuestado en 27.328,97 euros.

Un proyecto orientado a las personas con TEA

El proyecto incluye programas de sensibilización social, coordinación con centros educativos y con el entorno socio sanitario, así como asesoramiento, apoyo y formación a familias. Además, se desarrollarán actividades de ocio y deporte pensadas específicamente para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El documento firmado contempla que el 70 por ciento de la subvención se adelante tras la firma, mientras que el 30 por ciento restante se abonará una vez justificada la realización del proyecto. En este contexto, la memoria final deberá presentarse antes del 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con los requisitos establecidos en la ordenanza municipal.

Autismo Burgos, asociación de referencia en la provincia desde su creación en 1984, trabaja en la defensa de los derechos de las personas con TEA y en la mejora de su calidad de vida y la de sus familias. Su labor incluye la atención directa, la inclusión educativa y social, así como campañas de concienciación para lograr una sociedad más inclusiva.

Temas

Autismo