Las artes escénicas darán voz a la historia milenaria de Miranda este otoño La concejalía de Cultura retoma las visitas teatralizadas por algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad

Celia Miguel Burgos Martes, 19 de agosto 2025, 18:59 Comenta Compartir

«Un paseo por la Miranda Antigua»: es la propuesta con la que, una vez más, el Ayuntamiento de Miranda dará a conocer «la fascinante historia» de la ciudad a orillas del Ebro. Un relato cuyo canal transmisor, como en ediciones anteriores, volverá a deparar en las artes escénicas, voz de una historia milenaria.

Las visitas teatralizadas regresan a la agenda cultural con el mismo objetivo: acercar a vecinos y visitantes al patrimonio mirandés. Lo harán a través de un recorrido en el que la historia volverá a mezclarse con leyendas y personajes que cobrarán vida los sábados 20 y 27 de septiembre y 11 y 18 de octubre, con dos pases diarios —a las 12:00 y a las 18:30 horas— que serán de carácter gratuito.

Un viaje teatralizado por la historia mirandesa

Con un presupuesto municipal de algo más de ocho mil euros, la actividad plantea un recorrido, de hora y media de duración, que será accesible para todos los públicos. Transcurrirá a pie de calle por los enclaves más emblemáticos de la ciudad donde los asistentes se toparán con figuras como Sor María de la Huerta, Iván Dolero, Zacarías del Fierro o Santiago, el hermano del Chantre.

Estos personajes servirán de hilo conductor para una narración que pondrá el acento en la importancia del río Ebro como motor de vida y de comercio, en el peso de los condes de Salinas en la economía ligada a la sal, así como en el proceso de ensanche que transformó Miranda en una ciudad moderna. También habrá espacio para el recuerdo del castillo y para adentrarse en la huella cultural que dejó el Chantre.

En cada visita el punto de partida se ubicará en el CIMA —calle San Francisco, 10—, si bien es cierto que se requiere de una reserva previa y limitada a 50 plazas por sesión. Desde la administración local se informa de que cada persona podrá gestionar un máximo de cuatro entrada a través de la web oficial: www.visitasguiadasmiranda.es.