Detenido en Burgos por agredir con un objeto cortante a un hombre en una pelea La Policía Local también arresta a dos individuos por intentar robar un móvil a punta de navaja

BURGOSconecta Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

La Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido en los últimos días a tres personas por la presunta comisión de sendos delitos de amenazas y lesiones en dos intervenciones diferentes.

La primera detención tuvo lugar el pasado sábado, 4 de octubre, sobre las 07:15 horas, cuando se recibió un aviso del 112 en el que se informaba que en el Hospital Universitario de Burgos requerían la presencia policial para mediar en una discusión. Ya en el lugar, se localizaron a varias personas enfrascadas una fuerte discusión por unos hechos ocurridos sobre las 4:30 horas de la madrugada del mismo día, en concreto una pelea que había derivado en lesiones de gravedad, incluido un corte en la cara con un elemento cortante que precisó de al menos 14 puntos de sutura.

Tras recabar toda la información precisa, los agentes de la Policía Local en colaboración agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre de 33 años acusado de un presunto delito de lesiones.

La segunda doble detención tuvo lugar el martes, 7 de octubre, cuando sobre las 3 de la madrugada se recibió un aviso al teléfono de Emergencia 112, en el que se informaba de que acababan de sustraer un teléfono móvil y tenían retenido a los autores.

Cuando los agentes llegaron al lugar indicado de la avenida de Palencia, encontraron a varias personas forcejeando, por lo que procedieron a separar a ambas partes. Según las averiguaciones realizadas por los agentes, dos hombres de 39 y 49 años respectivamente, abordaron a una tercera persona a la que sustrajeron el teléfono móvil y profirieron amenazas utilizando para ello una navaja y una jeringuilla.

Ante tales hechos y los testimonios de los testigos se procedió a la detención de ambos por la presunta comisión de un delito de amenazas graves.