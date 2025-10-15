BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos BC

Dos heridos tras la salida de vía de un coche en Burgos

Un varón y una mujer de unos 70 años fueron atendidos por los servicios sanitarios tras el accidente ocurrido en Sotopalacios

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:52

Dos personas, un varón y una mujer de unos 70 años, han resultado heridas leves tras la salida de vía de un turismo en el kilómetro 24 de la N-623, en Sotopalacios, sobre las 11:04 horas de este miércoles, 15 de octubre.

El 1-1-2 recibió el aviso del accidente y dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. En el lugar, los servicios sanitarios atendieron a los afectados y posteriormente los trasladaron a un centro sanitario para recibir valoración médica.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, y no se han registrado otros vehículos implicados. La vía no ha sufrido cortes significativos y el tráfico se mantiene con normalidad.

