Dos heridos tras la salida de vía de un coche en Burgos Un varón y una mujer de unos 70 años fueron atendidos por los servicios sanitarios tras el accidente ocurrido en Sotopalacios

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:52

Dos personas, un varón y una mujer de unos 70 años, han resultado heridas leves tras la salida de vía de un turismo en el kilómetro 24 de la N-623, en Sotopalacios, sobre las 11:04 horas de este miércoles, 15 de octubre.

El 1-1-2 recibió el aviso del accidente y dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. En el lugar, los servicios sanitarios atendieron a los afectados y posteriormente los trasladaron a un centro sanitario para recibir valoración médica.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, y no se han registrado otros vehículos implicados. La vía no ha sufrido cortes significativos y el tráfico se mantiene con normalidad.