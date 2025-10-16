Un herido en una nueva colisión entre un patinete y un coche en Burgos Un varón de 30 años resulta herido tras un accidente en la calle Alcalde Martín Cobos

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 12:16

Un hombre de unos 30 años de edad ha resultado herido a media mañana de este jueves en Burgos capital como consecuencia de una nueva colisión entre un patinete y un turismo.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 11:15 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de un accidente de tráfico en la calle Alcalde Martín Cobos, que une San Cristóbal con el polígono industrial Burgos Este.

Una vez recibida la alerta, hasta el lugar de los hechos se han trasladado sendas dotaciones de la Policía Local de Burgos, así como de la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado un equipo médico para atender al herido.

Según reconocieron días atrás los responsables de la Policía Local, en los últimos meses se está registrando un sensible repunte del número de accidentes con patinetes eléctricos involucrados.