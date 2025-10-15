Herida una menor de 11 años al ser atropellada en Burgos El accidente ocurrió a la altura del número 18 de la carretera Poza sobre las 14:13 horas

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:55

Una menor de 11 años ha resultado herida este miércoles por la tarde tras ser atropellada por un turismo a la altura del número 18 de la carretera Poza, en Burgos. Se trata del segundo atropello registrado en la ciudad en lo que va de día.

El aviso se recibió a las 14:13 horas, momento en el que se alertó a Emergencias Sanitarias de Sacyl y a la Policía Local de Burgos para que acudieran al lugar y prestaran asistencia a la afectada.

No se han facilitado más detalles sobre el estado de la menor ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente. Los cuerpos de seguridad se encargaron de atender y regular el tráfico, mientras que los servicios sanitarios prestaron asistencia a la víctima.