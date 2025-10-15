Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar El hombre agredió a la víctima, le arrebató la cartera con 45 euros y fue imputado también por el hurto de un patinete eléctrico valorado en más de 400 euros

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:27 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado viernes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras agredir a otro hombre y sustraerle la cartera. El detenido acumula múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio cometidos en varios establecimientos de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 7 de octubre, cuando la víctima se encontraba en la terraza de un bar de la zona sur de Burgos. Un hombre que circulaba en bicicleta lo abordó por la espalda, lo golpeó violentamente hasta hacerlo caer al suelo y le sustrajo la cartera, que contenía documentación, una tarjeta de crédito y 45 euros.

Una testigo alertó a la Policía Nacional, que acudió rápidamente al lugar, prestó asistencia a la víctima y recopiló información para la investigación.

Tras las pesquisas, los agentes lograron identificar al agresor, que fue localizado y detenido en la madrugada del 10 de octubre mientras deambulaba por la vía pública. Durante su detención, se determinó además su implicación en el hurto de un patinete eléctrico valorado en más de 400 euros, ocurrido el 21 de septiembre, hecho por el que también ha sido imputado.

En los últimos meses, este hombre ha sido detenido en varias ocasiones por su presunta participación en robos con fuerza y otros delitos contra la propiedad en la ciudad.