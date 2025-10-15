BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del detenido por robo con violencia y hurto Policía Nacional

Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar

El hombre agredió a la víctima, le arrebató la cartera con 45 euros y fue imputado también por el hurto de un patinete eléctrico valorado en más de 400 euros

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:27

Comenta

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado viernes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras agredir a otro hombre y sustraerle la cartera. El detenido acumula múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio cometidos en varios establecimientos de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 7 de octubre, cuando la víctima se encontraba en la terraza de un bar de la zona sur de Burgos. Un hombre que circulaba en bicicleta lo abordó por la espalda, lo golpeó violentamente hasta hacerlo caer al suelo y le sustrajo la cartera, que contenía documentación, una tarjeta de crédito y 45 euros.

Noticias relacionadas

Encontrados once kilográmos de material explosivo durante la reforma de una casa en Burgos

Encontrados once kilográmos de material explosivo durante la reforma de una casa en Burgos

Herida una mujer tras ser atropellada en Burgos

Herida una mujer tras ser atropellada en Burgos

Dos heridos tras la salida de vía de un coche en Burgos

Dos heridos tras la salida de vía de un coche en Burgos

Una testigo alertó a la Policía Nacional, que acudió rápidamente al lugar, prestó asistencia a la víctima y recopiló información para la investigación.

Tras las pesquisas, los agentes lograron identificar al agresor, que fue localizado y detenido en la madrugada del 10 de octubre mientras deambulaba por la vía pública. Durante su detención, se determinó además su implicación en el hurto de un patinete eléctrico valorado en más de 400 euros, ocurrido el 21 de septiembre, hecho por el que también ha sido imputado.

En los últimos meses, este hombre ha sido detenido en varias ocasiones por su presunta participación en robos con fuerza y otros delitos contra la propiedad en la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un atropello en Burgos deja a una mujer herida
  2. 2 Los vecinos de una urbanización fantasma de Burgos: «Esto es un peligro, desde el principio fue una chapuza»
  3. 3 Burgos, cada vez más cerca de estrenar el centro de salud de García Lorca tras 20 años de espera
  4. 4 Una finca se derrumba en Valencia con una familia dentro
  5. 5 Herida una joven tras un choque de un turismo con una motocicleta en Miranda
  6. 6 Detenido en Burgos por agredir con un objeto cortante a un hombre en una pelea
  7. 7 Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la red ferroviaria de Burgos
  8. 8 El proyecto de Burgos que quiere reinventar el recreo y abrir la escuela a la ciudadanía
  9. 9 Los secretos del sur de Burgos: historia, mansiones y huertas olvidadas
  10. 10 Novelas históricas, de ciencia ficción, intriga, y realidad social para un Planeta con récord de participación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar

Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar