Encontrados once kilográmos de material explosivo durante la reforma de una casa en Burgos La Guardia Civil se ha encargado de neutralizar todo el material hallado en el domicilio de la Sierra de la Demanda

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:21

La Guardia Civil ha neutralizado un hallazgo de material explosivo localizado en el interior de una propiedad situada en la Sierra de la Demanda. En el interior de una caja de cartón se encontró 11 paquetes de pólvora de mina nº 1, cada uno de ellos de un kilo de peso, y un rollo de mecha lenta de seis metros.

El aviso se recibió días atrás, y en el momento del mismo, el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (GEDEX-NRBQ) de la Comandancia de Burgos, se desplazó al lugar.

El análisis llevado a cabo por los miembros del cuerpo permitió determinar que los explosivos habían sido elaborados en el año 1959. Debido a su antigüedad y a su mal estado de conservación, lo que aumentaba notablemente su inestabilidad, los agentes, aplicando todas las medidas preventivas estipuladas, trasladaron los materiales hasta un paraje próximo, donde se llevó a cabo su destrucción controlada, evitando cualquier riesgo para la población.

Este tipo de pólvora tuvo un uso muy extendido en este país durante los años 60 y 70 en minería y cantería, donde era utilizada específicamente para la fractura de grandes rocas. En la actualidad, su uso en el ámbito doméstico está completamente prohibido debido a su peligrosidad. En caso de localizar cualquier tipo de munición y materiales explosivos o sospechosos de serlo, nunca deben manipularse ni trasladarse por medios propios.

