BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar
Imágen de archivo de una ambulancia. BC

Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos

El varón de 43 años se precipitó en un depósito de uvas mientras realizaba tareas de descube. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Un hombre ha quedado inconsciente en un accidente laboral en la tarde de este jueves 16 de octubre en una bodega próxima a la localidad de Castrillo de la Vega.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía a las 16:15 horas llamadas en las que se avisaba de que un varón se había precipitado dentro de un depósito de uvas mientras realizaban una operación de descube. Fruto de la caída, el herido se encontraba inconsciente y el personal de la bodega no conseguía sacarle del lugar.

Noticias relacionadas

Un herido en una nueva colisión entre un patinete y un coche en Burgos

Un herido en una nueva colisión entre un patinete y un coche en Burgos

Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos

Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos

Mueren dos octogenarios en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos

Mueren dos octogenarios en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos

Ante dicha información, se decide dar aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

Tras sacarle, se le ha trasladado al hospital de Aranda de Duero. Sin embargo, ha tenido que ser movilizado en otra UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ciclista de Burgos, expulsado y vetado de por vida de China por una publicación en redes sociales
  2. 2 Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar
  3. 3 Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos
  4. 4 Encuentran once kilos de explosivos durante la reforma de una casa en Burgos
  5. 5 Herida una menor de 11 años al ser atropellada en Burgos
  6. 6 Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar
  7. 7 Un herido en una nueva colisión entre un patinete y un coche en Burgos
  8. 8 Burgos compromete 20 millones para la ampliación de El Plantío y proyecta otros 20 para la Ciudad del Deporte
  9. 9 176 millones para transformar Burgos: así se reparten las inversiones de la Junta para 2026
  10. 10 Tres detenidos como presuntos autores de un delito de violencia de género en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos

Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos