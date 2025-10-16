Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos El varón de 43 años se precipitó en un depósito de uvas mientras realizaba tareas de descube. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos

Adrián Miguel Ruiz Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 18:55

Un hombre ha quedado inconsciente en un accidente laboral en la tarde de este jueves 16 de octubre en una bodega próxima a la localidad de Castrillo de la Vega.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía a las 16:15 horas llamadas en las que se avisaba de que un varón se había precipitado dentro de un depósito de uvas mientras realizaban una operación de descube. Fruto de la caída, el herido se encontraba inconsciente y el personal de la bodega no conseguía sacarle del lugar.

Ante dicha información, se decide dar aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

Tras sacarle, se le ha trasladado al hospital de Aranda de Duero. Sin embargo, ha tenido que ser movilizado en otra UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos.