Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos La Policía Local y los Bomberos se movilizan después de que una máquina que trabajaba en la zona de San Zoles perforara una tubería de gas

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 13:47 | Actualizado 14:34h. Comenta Compartir

Un escape de gas registrado en el entorno de las calles San Zoles, Siervas de Jesús y beata Piedad de la Cruz, en la zona del Bulevar, ha activado minutos después de las 12 del mediodía de hoy todas las alarmas y ha obligado a evacuar a una veintena de personas de sus viviendas, así como a varios trabajadores.

Al parecer, una máquina que en ese momento se encontraba trabajando en la zona ha perforado por accidente una de las tuberías de gas ubicadas bajo la acera.

Inmediatamente, y tras comprobar que efectivamente se trataba de gas, hasta allí se han desplazado sendas dotaciones de la Policía Local de Burgos y los Bomberos, que han movilizado un camión autobomba y un vehículo auxiliar.

También se han desplazado varios técnicos de la empresa suministradora, que han procedido a cortar el suministro mientras los efectivos de los cuerpos de emergencia evacuaban por seguridad a un total de 21 personas que en ese momento se encontraban en el interior de dos bloques de viviendas adyacentes.

Asimismo, también se ha decidido evacuar a otros cinco operarios que en ese momento se encotnraban trabajando en el entorno. Todos ellos han sido desplazados a una zona abierta del propio Bulevar.

Aunque desde un primer momento se han descartado daños personales y materiales más allá de la rotura de la tubería, los trabajos de reparación se han prolongado durante un par de horas hasta que finalmente se ha conseguido garantizar la seguridad. Una vez comprobado que todo estaba ya bajo control, la Policía ha procedido a abrir de nuevo la calle al tráfico y los vecinos han podido regresar a sus domicilios.