BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil recupera 720 kilos de hachís en Burgos, el mayor alijo de la historia en la provincia
Se trata del mayor alijo de hachís intervenido en la historia en la provincia de Burgos.
Se trata del mayor alijo de hachís intervenido en la historia en la provincia de Burgos. BC

La Guardia Civil recupera 720 kilos de hachís en Burgos, el mayor alijo de la historia en la provincia

Agenes del cuerpo localizaron 20 fardos de chachís en el interior de una furgoneta robada que intentó escapar por la A-1 en dirección contrario antes de estrellarse. El conductor consiguió huir a pie y se sigue intentando localizarlo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:17

Comenta

La Guardia Civil aprehendió días atrás en la autovía A-I, a su paso por la comarca de la Ribera del Duero, 20 fardos de hachís que en un primer pesaje ha arrojado la cifra de 720 kilogramos. Se busca al conductor, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron días atrás en el kilómetro 171 de la autovía A-1, cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos observó la conducción antirreglamentaria de una furgoneta, por lo que los agentes decidieron seguirle para interesarse por la vicisitud; no obstante, la actitud al volante del conductor levantó sus sospechas.

Al percatarse éste de la presencia del vehículo oficial y que, aparentemente, seguía desde la distancia sus movimientos, emprendió la huida a gran velocidad, de forma peligrosa y zigzagueante, para abandonar más adelante la vía por la salida más cercana.

Ver 7 fotos

Sin embargo, sorpresivamente maniobró y volvió a incorporarse por el mismo vial a la autovía, llegando a circular tres kilómetros, pero en sentido contrario hacia el sur, hasta que sufrió un siniestro vial. Como consecuencia de los desperfectos sufridos en su parte frontal, no pudo continuar la marcha y el conductor, aparentemente ileso, descendió rápidamente para escapar del lugar a pie.

Los agentes verificaron el interior de la furgoneta y la zona de carga, donde transportaba 20 fardos envueltos en bolsas de plástico. Una vez abiertos se comprobó que se trataba de una sustancia compatible en olor, color y textura con el hachís, como más tarde se demostró, con un peso de 720 kilogramos, que fueron aprehendidos y que supone el mayor alijo de esta sustancia interceptado en la provincia de Burgos por la Guardia Civil.

Furgoneta robada y conductor huído

Las pesquisas siguientes, tras la intervención del vehículo, han aclarado que éste había sido sustraído en el pasado mes de agosto y que portaba placas de matrícula dobladas, que no coincidían con las correspondientes al número de bastidor del automóvil y tampoco con su documentación.

Más sucesos en Burgos

Tres detenidos como presuntos autores de un delito de violencia de género en Burgos

Tres detenidos como presuntos autores de un delito de violencia de género en Burgos

Encontrados once kilos de material explosivo durante la reforma de una casa en Burgos

Encontrados once kilos de material explosivo durante la reforma de una casa en Burgos

Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar

Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar

Detenido en Burgos por agredir con un objeto cortante a un hombre en una pelea

Detenido en Burgos por agredir con un objeto cortante a un hombre en una pelea

Lejos de dar por finalizada la incidencia, hay abierta una investigación subsidiaria destinada a la localización del conductor y al esclarecimiento de los delitos de robo de vehículo y de falsedad documental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ciclista de Burgos, expulsado y vetado de por vida de China por una publicación en redes sociales
  2. 2 Herida una menor de 11 años al ser atropellada en Burgos
  3. 3 Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar
  4. 4 Encuentran once kilos de explosivos durante la reforma de una casa en Burgos
  5. 5 Tres detenidos como presuntos autores de un delito de violencia de género en Burgos
  6. 6 Herida una mujer tras ser atropellada en Burgos
  7. 7 Burgos compromete 20 millones para la ampliación de El Plantío y proyecta otros 20 para la Ciudad del Deporte
  8. 8 Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos
  9. 9 Los secretos del sur de Burgos: historia, mansiones y huertas olvidadas
  10. 10 Un herido en una nueva colisión entre un patinete y un coche en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Guardia Civil recupera 720 kilos de hachís en Burgos, el mayor alijo de la historia en la provincia