Imagen de archivo de un policía. BC

Tres personas detenidas como presuntos autores de un delito de violencia de género en Burgos

Los hechos tuvieron lugar durante la pasada semana en San Pedro de la Fuente y el Paseo de la Quinta

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:42

Comenta

La Policía Local de Burgos ha detenido a dos mujeres y un hombre por la presunta comisión de delitos de malos tratos y violencia de género. Se trata de dos casos diferentes que ocurrieron a lo largo de la pasada semana.

El primero de ellos tuvo lugar el pasado miércoles, 8 de octubre, sobre las 14:25 horas, cuando los agentes del cuerpo recibían el aviso en el que se informaba de que, en la calle Malatos del barrio de San Pedro de la Fuente, en Burgos, una mujer estaba agrediendo a un hombre. Varios testigos informaron que la mujer había dado varios golpes a un hombre de 65 años. La mujer, de 59 años, fue detenida por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

La segunda detención tuvo lugar en la mañana del domingo 12 de octubre, sobre las 7:30 horas, y junto al jardín botánico del Paseo de la Quinta, donde una pareja joven se estaba agrediendo mutuamente.

Al localizarles los agentes, el joven de 26 años salió huyendo al percatarse de la presencia policial, que le interceptó a pocos metros. La pareja mantenía una fuerte discusión y ambos sufrieron lesiones presuntamente por una agresión mutua, por lo que la Policía Local procedió a su detención.

