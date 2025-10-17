Un motorista herido tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos El conductor perdió el control de la motocicleta en el kilómetro 6 de la BU-V-6222, en Basconcillos del Tozo, y tuvo que ser evacuado por una ambulancia de Sacyl

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 21:24

Un hombre de 57 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras sufrir una caída con su motocicleta en el término municipal de Basconcillos del Tozo, en la comarca de Páramos, de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El accidente se produjo a las 19:52 horas en el kilómetro 6 de la carretera BU-V-6222, cuando el motorista perdió el control del vehículo y cayó a la calzada. Tras el aviso, los alertantes solicitaron asistencia sanitaria al comprobar que el varón presentaba una posible fractura en una pierna, aunque permanecía consciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido en el mismo punto del siniestro antes de proceder a su traslado al centro hospitalario correspondiente.