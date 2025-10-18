Un motorista herido tras salirse de la vía y quedar inconsciente en Burgos El suceso ocurría en el kilómetro 66 de la AP-1 a media tarde. El varón ha sido trasladado al hospital Txagorritxu de Vitoria

Imagen de archivo de la carretera AP-1 a su paso por Quintanavides, en Burgos.

Sara Sendino Burgos Sábado, 18 de octubre 2025, 20:53 | Actualizado 21:39h.

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente con su moto durante la tarde del sábado 18 de octubre. El suceso ha ocurrido pasadas las siete de la tarde.

Sobre las 19:07 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca de un accidente ocurrido en el kilómetro 66 de la autopista AP-1, en el término municipal de Ameyugo. Un motorista se había salido de la vía en el sentido hacia Burgos y se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaba la Guardia Civil de Tráfico, así como personal de Sacyl del Punto de Atención Continuada (PAC) de Miranda de Ebro para atender al varón herido. Finalmente, el motorista ha sido trasladado en UVI móvil al hospital de Txagorritxu en Vitoria.