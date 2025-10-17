BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero BC

Herida tras chocar su patinete eléctrico con un turismo en Aranda

El accidente se produjo en la rotonda del polígono Michelín; los siniestros con patinetes eléctricos siguen en aumento

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:52

Comenta

Una mujer de 44 años ha resultado herida tras la colisión entre un turismo y un patinete en la avenida Valladolid, a la altura de la rotonda del polígono Michelín, en Aranda de Duero, sobre las 13:45 horas de este viernes, 17 de octubre.

El 1-1-2 recibió el aviso del accidente y dio aviso de inmediato a la Policía Local de Aranda de Duero, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios de Sacyl. En el lugar, los sanitarios atendieron a la conductora del patinete, que presentaba heridas en un brazo, y posteriormente la trasladaron a un centro sanitario para su valoración médica.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y no se han visto implicados otros vehículos. Este hecho se enmarca en un aumento progresivo de los accidentes que involucran patinetes eléctricos, una tendencia que se ha registrado en la provincia de Burgos en los últimos meses.

