Policía Nacional

Cinco detenidos por el robo de centenares de prendas de cuero en una tienda cerrada de Burgos

La Policía Nacional recupera 186 prendas de alto valor comercial sustraídas de un antiguo negocio de pieles, forzado en varias ocasiones durante el mes de septiembre

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:31

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a cinco personas por su presunta implicación en varios robos con fuerza cometidos en un antiguo establecimiento de confección y venta de pieles de la capital. Los agentes han recuperado un total de 186 prendas de cuero, de alto valor comercial, que ya han sido devueltas a sus propietarios.

La investigación, desarrollada en dos fases a lo largo del último mes, se inició tras la detención por parte de la Policía Local de dos personas, un hombre y una mujer, sorprendidas in fraganti cuando cargaban abrigos y chaquetas en un vehículo frente al establecimiento. Durante la intervención, también se incautó un patinete que uno de los implicados utilizaba presuntamente para vigilar la zona.

Posteriormente, una nueva actuación policial permitió registrar un domicilio en la capital burgalesa, donde los agentes localizaron más prendas coincidentes con las sustraídas, lo que evidenció la conexión entre los moradores de la vivienda y los robos investigados.

El negocio afectado, cerrado al público desde hace varios años, había sido forzado en repetidas ocasiones desde mediados de septiembre. Según la denuncia presentada por los responsables del local, el número total de prendas sustraídas asciende a varios centenares, por lo que los investigadores sospechan que parte del botín podría haber sido ya vendido a terceros.

La denominada operación «Pelis» se ha saldado con; cinco personas detenidas, una de ellas arrestada en dos ocasiones; dos registros domiciliarios en viviendas de Burgos utilizadas para almacenar y distribuir la mercancía robada; 186 prendas recuperadas, entre abrigos, cazadoras, chaquetas, americanas y guantes y un vehículo intervenido, empleado presuntamente para transportar los artículos sustraídos.

El valor del material recuperado asciende a decenas de miles de euros, y la investigación continúa abierta, ya que la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.

