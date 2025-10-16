BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 16 de octubre

Un incendio forestal calcina ocho hectáreas de pino en un pueblo de Burgos

El fuego se ha producido en una repoblación de pinos en el municipio de Revilla Vallejera

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:25

Comenta

Un incendio forestal se ha declarado este jueves 16 de octubre en una repoblación de pinos en el municipio de Burgos de Revilla Vallejera, en la comarca Odra-Pisuerga, a las 15:10 horas. Tras casi cuatro horas de trabajo, el fuego fue dado por extinguido a las 18:42 horas. Ha calcinado ocho hectáreas de masa forestal, principalmente, pinos de una reforestación.

En las labores de extinción han participado una autobomba de la Junta de Castilla y León, un helicóptero con cuadrilla helitransportada, los bomberos de Santa María del Campo, una cuadrilla de tierra y dos tractores, que colaboraron para controlar y asegurar la zona afectada.

Noticias relacionadas

Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos

Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos

Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar

Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar

Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos

Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos

El fuego, que no ha dejado víctimas ni daños en viviendas, afectó únicamente a la masa forestal de pinos de la repoblación.

Los expertos ya han alertado de que el supuesto fin de la temporada de incendios no es algo que la naturaleza entienda. El calor de estos días y la falta de lluvia propicia estos fuegos. Por eso, las autoridades piden extremar la precaución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ciclista de Burgos, expulsado y vetado de por vida de China por una publicación en redes sociales
  2. 2 Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos
  3. 3 Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar
  4. 4 Encuentran once kilos de explosivos durante la reforma de una casa en Burgos
  5. 5 Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar
  6. 6 Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos
  7. 7 Un herido en una nueva colisión entre un patinete y un coche en Burgos
  8. 8 176 millones para transformar Burgos: así se reparten las inversiones de la Junta para 2026
  9. 9 Herida una menor de 11 años al ser atropellada en Burgos
  10. 10 Burgos compromete 20 millones para la ampliación de El Plantío y proyecta otros 20 para la Ciudad del Deporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un incendio forestal calcina ocho hectáreas de pino en un pueblo de Burgos

Un incendio forestal calcina ocho hectáreas de pino en un pueblo de Burgos