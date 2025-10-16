Un incendio forestal calcina ocho hectáreas de pino en un pueblo de Burgos El fuego se ha producido en una repoblación de pinos en el municipio de Revilla Vallejera

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 21:25

Un incendio forestal se ha declarado este jueves 16 de octubre en una repoblación de pinos en el municipio de Burgos de Revilla Vallejera, en la comarca Odra-Pisuerga, a las 15:10 horas. Tras casi cuatro horas de trabajo, el fuego fue dado por extinguido a las 18:42 horas. Ha calcinado ocho hectáreas de masa forestal, principalmente, pinos de una reforestación.

En las labores de extinción han participado una autobomba de la Junta de Castilla y León, un helicóptero con cuadrilla helitransportada, los bomberos de Santa María del Campo, una cuadrilla de tierra y dos tractores, que colaboraron para controlar y asegurar la zona afectada.

El fuego, que no ha dejado víctimas ni daños en viviendas, afectó únicamente a la masa forestal de pinos de la repoblación.

Los expertos ya han alertado de que el supuesto fin de la temporada de incendios no es algo que la naturaleza entienda. El calor de estos días y la falta de lluvia propicia estos fuegos. Por eso, las autoridades piden extremar la precaución.