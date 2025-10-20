BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de la tienda de la gasolinera de Olmillos donde se desató el incendio. BC

Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo

Bomberos de Burgos tuvieron que intervenir en una gasolinera en Olmillos de Sasamón y en una vivienda en Revillarruz

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:13

La noche del domingo 19 de octubre estuvo marcada por dos incendios en la provincia de Burgos que movilizaron a los servicios de emergencia. El primero se produjo a las 03:20 horas en la tienda de una gasolinera en Olmillos de Sasamón, mientras que por la tarde, a las 19:41 horas, se registró un fuego en la chimenea de una vivienda cerca de la plaza del Ayuntamiento de Revillarruz.

En ambos casos, todos los ocupantes pudieron salir a salvo y los bomberos lograron controlar las llamas sin que se registraran heridos.

El último se produjo a las 03:20 horas de la madrugada ya del lunes 20 de octubre en la tienda de una gasolinera situada en el kilómetro 144 de la N-120, en Olmillos de Sasamón. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, los bomberos de Burgos y el Centro Coordinador de Emergencias.

Pasadas las 06:00 horas, la Guardia Civil confirmó que el incendio había sido completamente extinguido tras la intervención de los bomberos, sin que se registraran personas heridas ni afectadas.

Revillarruz

Por la tarde del domingo 19 de octubre, a las 19:41 horas, se produjo otro incendio en una vivienda en Revillarruz, cerca de la plaza del Ayuntamiento del municipio. El fuego se originó en la chimenea y fue visible desde el exterior. Todos los ocupantes de la vivienda lograron salir sin problemas, aunque vecinos expresaron su preocupación por la proximidad de las casas colindantes. Bomberos de Burgos y la Guardia Civil actuaron para controlar la situación y evitar daños mayores.

