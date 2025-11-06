Desmantelado un gran grupo dedicado al robo de cobre que actuó en Burgos La Guardia Civil detiene a 18 personas acusadas de robar cobre por valor de 1,7 millones de euros en todo el país

La Guardia Civil desarticuló días atrás a un gran grupo criminal de carácter itinerante dedicado al robo de cobre al que se le atribuyen un total de 36 robos en varias provincias de España, incluida Burgos. Las pruebas recabadas por los agentes apuntan a que los 18 detenidos sustrajeron al menos 65.600 metros de cable, con un peso de aproximadamente 12 toneladas y un valor en el mercado de alrededor de 1,7 millones de euros.

También han sido detenidos e investigados los responsables de tres chatarrerías madrileñas como supuestos autores de un delito de receptación del material sustraído.

Según explican fuentes del Instituto Armado, el grupo se dedicaba a la sustracción de cable de cobre perteneciente a instalaciones fotovoltaicas, bodegas, almazaras, molinos, aserraderos y otras fábricas agroalimentarias. Llegaron a cometer casi una veintena de robos en menos de 15 días.

En la primera fase de la investigación se descubrió que el grupo se dividía en dos células. Se desplazaban en furgonetas propias o de alquiler desde Madrid hasta los municipios donde cometían estos hechos delictivos. Una vez cometían el robo, transportaban y entregaban el cable sustraído a diferentes chatarrerías de la Comunidad de Madrid.

El pasado mes de agosto, durante la segunda fase de la operación, se interceptó una de las furgonetas que usaban para la comisión de los delitos. La Guardia Civil encontró en su interior 3.800 kilogramos de cable de cobre que acababan de sustraer de la fotovoltaica del municipio de Alange (Badajoz). Vehículo que abandonaron al ser sorprendidos por los agentes. De igual forma, en Torremocha (Cáceres) abandonaron otros 3.000 kilos de cable.

Chatarrerías de Madrid recibían el material sustraído

Este pasado mes de octubre, durante la tercera fase de la operación, se ha detenido e investigado a 18 personas. Entre ellos se encuentran los encargados de las chatarrerías que recibían el material sustraído. En estas instalaciones se han intervenido más de cinco toneladas de cable de cobre.

A los detenidos e investigados se les atribuye un total de 36 robos. Estos delitos tuvieron lugar en las provincias de Badajoz, Cáceres, Valladolid, Burgos, Soria y Murcia. Además, también se les implica en supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Don Benito.