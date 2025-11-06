Arrestado en Burgos tras protagonizar un altercado en un local y empujar a la Policía La Policía Local de Burgos también detiene a un hombre acusado de quebrantar una orden de alejamiento respecto a su expareja

BURGOSconecta Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:11 Comenta Compartir

La Policía Local de Burgos procedió días atrás a la detención de un varón de 55 años de edad como presunto autor de un delito contra agentes de la autoridad tras protagonizar un altercado en un establecimiento del barrio de Gamonal.

La intervención tuvo lugar al filo de las 01:30 horas de la madrugada del pasado sábado, cuando la Policía recibió un aviso sobre la presencia de un varón causando molestias en un establecimiento de ocio de la avenida Derechos Humanos.

Una vez personados en el mencionado local, los policías se entrevistaron con el hombre, de 55 años, que mostraba un alto grado de alteración y agitación. Los agentes le invitaron a salir del establecimiento para esclarecer lo ocurrido, pero el individuo intentó acceder nuevamente al local de forma agresiva y propinó un empujón a uno de los agentes, motivo por el cual fue detenido.

Quebrantamiento de orden de alejamiento

No fue esta la única detención realizada por la Policía Local de Burgos en los últimos días. El pasado lunes 3 de noviembre, a las 11:23 horas, agentes municipales recibieron un aviso procedente del 1-1-2 en el que una mujer informaba que su expareja sobre la que pesaba una orden de alejamiento en vigor, había accedido a su vivienda en la calle San Juan de Ortega, también en Gamonal.

Una vez en el lugar, los agentes verificaron la presencia del varón y confirmaron que mantenía comunicación con su expareja, pese a la prohibición judicial. Tras recabar la información de los testigos y constatar que la orden de alejamiento seguía vigente, procedieron a la detención del hombre, de 44 años, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.