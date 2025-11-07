BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Grafiti del barrio de las Tenerías de Aranda de Duero. BC

Dos grafiteros menores de edad pillados mientras hacían pintadas en Aranda

La Policía Local de esta ciudad de Burgos identificaba a ambos jóvenes tras ser pillados pintando en el barrio de las Tenerías y en el Polígono Residencial respectivamente

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:35

Dos jóvenes, menores de edad, fueron pillados por agentes de la Policía Local de Aranda mientras realizaban sendas pintadas en Aranda. En el primero de los casos, sobre las 4:20 horas del miércoles, un ciudadano llamó a la Comisaría alertando de la presencia de dos jóvenes en el barrio de las Tenerías que podrían estar realizando pintadas.

Ante la presencia policial, ambos emprendieron huida, arrojando al suelo una bolsa y una mochila. Finalmente, fue interceptado uno de los jóvenes, siendo este menor de edad, cuya función era avisar al autor del grafiti y que fue entregado a sus responsables legales.

En el interior de los bultos había 14 botes de espray y numerosas boquillas, material que fue incautado. Posteriormente fue identificado el grafitero, también menor de edad y denunciado por infracción a la Ordenanza de Limpieza Viaria y Ornato Público, que conlleva una sanción de 750 euros.

Por otro lado, fue propuesto también para sanción, un joven que, tras llamada de un vecino, fue sorprendido mientras pintaba en un edificio vecinal del Polígono Residencial. En este caso el individuo, menor de edad y con amplio historial en actos vandálicos. Iba acompañado de una mujer, en el argot denominada 'vigilante del crew', cuya tarea es observar el entorno y avisar con el ánimo de evitar ser sorprendidos.

