Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos El suceso, ocurrido a las 13:27 horas, es el tercer atropello de la provincia burgalesa registrado esta semana

Natalia Sáez Ursúa Burgos Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:28

Un varón de 45 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo durante la mañana de este viernes, a las 13:27 horas, en Burgos. El suceso ha ocurrido en la avenida Islas Baleares, a la altura del punto limpio Norte.

A esa hora, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso alertando del atropello. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Burgos, Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y una ambulancia de Sacyl, que ha atendido al herido en el lugar del incidente.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado del herido ni las circunstancias en las que se ha producido el suceso. Este es el tercer atropello registrado en la provincia de Burgos durante esta semana.