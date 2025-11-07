BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El ahora detenido cuando robaba presuntamente la cesta de Navidad de un bar de Miranda. BC

Detenido por robar cinco veces en una estación de servicio de Miranda y hurtar una cesta de Navidad

La Policía Nacional identificaba al sujeto sobre el que pesan 25 antecedentes policiales

Burgos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:56

Un hombre ha sido detenido en Miranda de Ebro como presunto autor del robo con fuerza en cinco estaciones de servicio de la localidad y el hurto al descuido de una cesta de Navidad en un bar. Delitos cometidos desde el pasado otoño y hasta la fecha en la ciudad.

La Policía Nacional de Miranda de Ebro detenía al individuo, que atesora un historial delictivo con más de 25 detenciones policiales, este jueves por la tarde y se le considera responsable de la sustracción por la fuerza y hasta en cinco ocasiones del dinero de las máquinas de lavado de una estación de servicio de la localidad.

El último de los hechos esclarecidos ha sido el robo con fuerza perpetrado el día 5 de octubre en las instalaciones de la citada estación. Concretamente, forzó la caja de recaudación de los servicios de lavado de vehículos sustrayendo todo su contenido.

La investigación desarrollada ha obtenido los indicios suficientes para considerarle presunto autor de cuatro robos más, perpetrados de la misma forma y contra los mismos bienes a lo lardo del último año.

Además, a primera hora de la mañana del pasado 4 de octubre, las puertas de un bar cerrado aún al público se encontraban abiertas para ventilar tras la limpieza. La Policía Nacional explica que el detenido aprovechó tal circunstancia para sustraer -en un momento de descuido del personal- una cesta del sorteo de Navidad expuesta en su interior valorada en 160 euros.

Respecto a los robos investigados, la Policía Nacional de Miranda destaca que, si bien el lucro (las monedas con las que se abonan los servicios de lavado y aspiración de coches) no ha sido elevado, sí lo es el coste de la reparación de los daños causados en las máquinas, valorados en unos 13.000 euros.

Por estos hechos el varón está detenido como presunto autor de cinco robos con fuerza y de un hurto.

