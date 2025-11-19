Detenido en Burgos con una orden de ingreso en prisión de 15 meses tras pegar a un joven El varón ha sido arrestado tras ser localizado en la capital

Un hombre ha sido localizado y detenido en Burgos. Sobre él pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por una condena de 15 meses.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la capital a un hombre de entre 35 y 40 años el pasado 17 de noviembre. Previamente, un juzgado de la capital había dictado una orden judicial de detención e ingreso en prisión.

El detenido debía cumplir una condena de 15 meses de privación de libertad por unos hechos ocurridos en diciembre de 2016. Según la sentencia, a altas horas de la madrugada, abordó sin motivo aparente a un joven de 18 años en las inmediaciones de la Plaza de Castilla, en Burgos. El arrestado le propinó una violenta agresión que le causó una fractura de mandíbula, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Además de esta condena, el individuo detenido en Burgos cuenta con otras causas judiciales abiertas y está sometido a diversas medidas cautelares por la presunta comisión de otros delitos.

