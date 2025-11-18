Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo El detenido, de 37 años, quedó a disposición judicial en Villarcayo

Un varón de 37 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras ser intervenidos 184 gramos de marihuana que transportaba ocultos en un tarro de cristal de grandes dimensiones dentro de su vehículo.

La detención tuvo lugar durante un punto de verificación policial establecido en la carretera CL-629, a cargo del Puesto de la Guardia Civil de Villasana de Mena. Los agentes dieron el alto al turismo que conducía el ahora detenido y, tras identificarle como único ocupante, procedieron a inspeccionar el interior del vehículo.

Durante el registro, hallaron en la parte trasera del habitáculo un bulto voluminoso envuelto en una bolsa de plástico. Al exigir su apertura, el conductor mostró un tarro de cristal que contenía una sustancia vegetal fragmentada, posteriormente identificada como marihuana. La cantidad intervenida, muy superior a la considerada para autoconsumo, reforzó la sospecha de un destino comercial.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del hombre in situ y lo trasladaron a dependencias oficiales para la toma de declaración y la instrucción de las diligencias correspondientes. El detenido y la documentación del caso ya han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.

Esta intervención forma parte de las operaciones preventivas y disuasorias que la Guardia Civil desarrolla en zonas rurales para combatir el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad en las vías secundarias de Castilla y León.