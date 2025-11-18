BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marihuana sustraida del joven detenido Guardia Civil

Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo

El detenido, de 37 años, quedó a disposición judicial en Villarcayo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

Un varón de 37 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras ser intervenidos 184 gramos de marihuana que transportaba ocultos en un tarro de cristal de grandes dimensiones dentro de su vehículo.

La detención tuvo lugar durante un punto de verificación policial establecido en la carretera CL-629, a cargo del Puesto de la Guardia Civil de Villasana de Mena. Los agentes dieron el alto al turismo que conducía el ahora detenido y, tras identificarle como único ocupante, procedieron a inspeccionar el interior del vehículo.

Noticias relacionadas

Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína

Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína

Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos

Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos

Herida una mujer en un accidente de tráfico en Aranda de Duero

Herida una mujer en un accidente de tráfico en Aranda de Duero

Durante el registro, hallaron en la parte trasera del habitáculo un bulto voluminoso envuelto en una bolsa de plástico. Al exigir su apertura, el conductor mostró un tarro de cristal que contenía una sustancia vegetal fragmentada, posteriormente identificada como marihuana. La cantidad intervenida, muy superior a la considerada para autoconsumo, reforzó la sospecha de un destino comercial.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del hombre in situ y lo trasladaron a dependencias oficiales para la toma de declaración y la instrucción de las diligencias correspondientes. El detenido y la documentación del caso ya han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.

Esta intervención forma parte de las operaciones preventivas y disuasorias que la Guardia Civil desarrolla en zonas rurales para combatir el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad en las vías secundarias de Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nevadas y desplome de las temperaturas: el drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos
  2. 2 Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos
  3. 3 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  4. 4 Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos
  5. 5 Una inesperada aparición en el río Vena sorprende en pleno centro de Burgos
  6. 6 Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos
  7. 7 Dos heridos tras dar varias vueltas de campana con su coche en un accidente en Burgos
  8. 8 Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo
  9. 9 Burgos asume el entierro en una década de 66 personas sin recursos
  10. 10 La realidad virtual devuelve a la vida el palacio arzobispal perdido de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo

Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo