A disposición judicial en Burgos por provocar un incendio con una barbacoa La Guardia Civil identifica a una persona que, durante el periodo de riesgo extremo de incendios, cometió una imprudencia grave

Imagen del incendio originado por los rescoldos de la barbacoa en Alfoz de Bricia.

Una persona de 37 años de edad ha sido puesta a disposición judicial por parte de la Guardia Civil de Burgos como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave en el municipio de Alfoz de Bricia.

Los hechos se remontan al pasado 18 de septiembre, cuando toda la comunidad autónoma se encontraba en situación de riesgo extremo de incendios forestales. Entre otras cuestiones, esa circunstancia impone restricciones específicas para ciertas actividades, como la realización de barbacoas en determinadas horas. Sin embargo, según la investigación realizada por la Guardia Civil, la persona ahora investigada realizó una barbacoa.

La alarma se activó sobre las 18:30, cuando se informó de la existencia de un incendio forestal que se había propagado rápidamente debido a las condiciones ambientales existentes.

La situación pudo ser finalmente controlada como resultado de los trabajos realizados por los diferentes servicios de extinción desplazados, que actuaron de inmediato para frenar el avance del fuego. En total, el territorio afectado por las llamas ascendió a 0'16 hectáreas de monte bajo y pastizal y, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales ni la afectación a animales.

A partir de ahí, la Guardia Civil abrió una investigación para intentar esclarecer el origen del incendio e identificar, llegado el caso, a los posibles autores.

Así, fruto de las numerosas pesquisas practicadas y de una exhaustiva inspección ocular sobre el terreno, se pudo conocer que el incendio se originó en el extremo de una finca particular urbana, parcela en la que se había llevado a cabo una barbacoa. Los rescoldos resultantes fueron depositados en una zona con abundante material combustible sin ser convenientemente apagados y enfriados, reactivándose por las condiciones atmosféricas existentes, siendo éste el origen del incendio.

Una vez determinado el origen, la Guardia Civil ha identificado y localizado a la responsable, quien ha sido puesta a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo como presunta autora de un delito de incendio forestal.