Un guardia civil de Burgos salva la vida de una persona en León tras un atragantamiento Fuera de servicio, el agente del Puesto de Briviesca aplicó la maniobra de Heimlich y logró expulsar el objeto que bloqueaba la vía respiratoria, evitando un desenlace fatal

BURGOSconecta Burgos Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:25

Un guardia civil destinado en el Puesto de Briviesca, fuera de servicio, evitó ayer un desenlace fatal al auxiliar a una persona que sufría un atragantamiento severo en un establecimiento hostelero de León.

Según fuentes oficiales, el incidente se produjo cuando varios clientes del local advirtieron que una persona se llevaba las manos al cuello y mostraba una grave dificultad para respirar. Ante la situación de riesgo vital, el agente, que disfrutaba de su día libre, actuó de inmediato.

El guardia civil identificó que se trataba de una obstrucción grave de la vía aérea y aplicó la maniobra de Heimlich, consistente en compresiones abdominales rápidas y firmes para generar presión en el diafragma y expulsar el objeto que impedía la respiración. Tras varios intentos, la víctima logró expulsar un trozo de alimento alojado en su tráquea, recuperando la respiración y evitando consecuencias potencialmente fatales.

La rápida reacción del agente, su profesionalidad y precisión, resultaron decisivas en un contexto en el que no contaba con apoyo sanitario inmediato. Su intervención resalta por la eficacia y seguridad demostradas, especialmente al encontrarse fuera de servicio, y subraya la importancia de la capacitación en primeros auxilios en situaciones de urgencia donde cada segundo es vital.