Herido tras una colisión entre dos camiones en Burgos El accidente se produjo a a las 11:29 horas en el kilometro 5 de la BU-V-5113, en Briviesca

Natalia Sáez Ursúa Burgos Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:33

Un varón de 59 años ha resultado herido tras una colisión entre dos camiones ocurrida a las 11:29 horas de este viernes, 14 de noviembre, en el kilometro 5 de la BU-V-5113, en Briviesca.

Al recibir el aviso, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han atendido al herido en el lugar del incidente. La víctima se quejaba a los sanitarios y a las fuerzas oficiales de un dolor en el pecho tras el accidente.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado del varón ni las circunstancias exactas que provocaron la colisión.