BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos BC

Herida una mujer de 63 años tras ser atropellada en Burgos

El accidente se ha producido a las 09:29 horas de este jueves frente al centro cívico Gamonal

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

Una mujer de 63 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo durante la mañana de este jueves, a las 09:29 horas, en Burgos. El suceso ha ocurrido en la avenida de Castilla y León, frente al centro cívico Gamonal.

Noticias relacionadas

Un aparatoso accidente múltiple deja diez heridos en la A-1, en Burgos

Un aparatoso accidente múltiple deja diez heridos en la A-1, en Burgos

Herido un motorista tras chocar contra un corzo en Burgos

Herido un motorista tras chocar contra un corzo en Burgos

Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos

Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos

A esa hora, el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibía un aviso alertando del atropello. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y una ambulancia de Sacyl, que ha atendido a la herida en el lugar del incidente.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado de la mujer ni las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  2. 2 Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos
  3. 3 Detienen a tres personas en Burgos por robar 15.000 euros a dos ancianas a quienes cuidaban
  4. 4 Un aparatoso accidente múltiple deja diez heridos en la A-1, en Burgos
  5. 5 Herido un motorista en un accidente con un corzo en Burgos
  6. 6 Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes
  7. 7 Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos
  8. 8 Los artistas de Burgos que se unirán a Fito y Fitipaldis en su gira por España
  9. 9 Se marea y acaba chocando contra un árbol en Miranda
  10. 10 Los dos mercados efímeros que se organizan en casas del centro de Burgos este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herida una mujer de 63 años tras ser atropellada en Burgos

Herida una mujer de 63 años tras ser atropellada en Burgos