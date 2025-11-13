Herida una mujer de 63 años tras ser atropellada en Burgos El accidente se ha producido a las 09:29 horas de este jueves frente al centro cívico Gamonal

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:59

Una mujer de 63 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo durante la mañana de este jueves, a las 09:29 horas, en Burgos. El suceso ha ocurrido en la avenida de Castilla y León, frente al centro cívico Gamonal.

A esa hora, el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibía un aviso alertando del atropello. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y una ambulancia de Sacyl, que ha atendido a la herida en el lugar del incidente.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado de la mujer ni las circunstancias en las que se ha producido el suceso.